Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:29Заразились
на 13.07В России 5 833 175+24 702В мире 187 238 474+422 406

Число жертв беспорядков в ЮАР выросло до 32

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Беспорядки в ЮАР, вызванные заключением в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы, по последним данным, привели к гибели 32 человек, сообщают южноафриканские СМИ.

В провинции Квазулу-Натал, родной провинции бывшего президента Зумы, во время беспорядков в давке погибло 26 человек, сообщил на пресс-конференции премьер-министр провинции Сихле Зикалала. Кроме того, ранее власти ЮАР сообщали о шести погибших в провинции Гаутенг.

В миреВ ЮАР начались протесты из-за заключения в тюрьму экс-президентаВ ЮАР начались протесты из-за заключения в тюрьму экс-президентаЧитать подробнее

"То, что мы наблюдаем сейчас, - это оппортунистические преступные действия, когда группы людей разжигают хаос просто ради прикрытия мародерства и воровства", - сказал ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя произошедшее.

Также в понедельник президент Рамафоса направил войска в Квазулу-Натал и Гаутенг, чтобы они помогли полиции остановить насилие и грабежи.

Первая волна протестов прошла по стране в среду, после того, как Зума добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму.

В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

Для отбывания срока Зума помещен в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал.

ЮАР

Новости по теме

Новости

Киев захотел гарантию 10-15 лет стабильного газоснабжения при запуске "Северного потока 2"

Путин счел Белоруссию надежным партнером в плане обслуживания кредитов

Google оштрафована на $593 млн во Франции за нарушение в сфере авторского права

Google оштрафована на $593 млн во Франции за нарушение в сфере авторского права

Зеленский намерен ответить на статью Путина об отношениях РФ и Украины

Зеленский намерен ответить на статью Путина об отношениях РФ и Украины

РФПИ ожидает, что ВОЗ одобрит "Спутник V" осенью

Талибы пригрозили Турции последствиями, если ее военные останутся в Афганистане

Пандемия коронавируса

Коронавирусом во всем мире заразились более 188 млн человек

Коронавирусом во всем мире заразились более 188 млн человек

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Зеленский предложил вывести вопрос транзита газа на нормандский формат

Минюст США поможет полиции Гаити расследовать убийство президента Моиза

Минюст США поможет полиции Гаити расследовать убийство президента Моиза

Что случилось этой ночью: вторник, 13 июля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');