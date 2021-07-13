Число жертв беспорядков в ЮАР выросло до 32

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Беспорядки в ЮАР, вызванные заключением в тюрьму бывшего президента страны Джейкоба Зумы, по последним данным, привели к гибели 32 человек, сообщают южноафриканские СМИ.

В провинции Квазулу-Натал, родной провинции бывшего президента Зумы, во время беспорядков в давке погибло 26 человек, сообщил на пресс-конференции премьер-министр провинции Сихле Зикалала. Кроме того, ранее власти ЮАР сообщали о шести погибших в провинции Гаутенг.

"То, что мы наблюдаем сейчас, - это оппортунистические преступные действия, когда группы людей разжигают хаос просто ради прикрытия мародерства и воровства", - сказал ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя произошедшее.

Также в понедельник президент Рамафоса направил войска в Квазулу-Натал и Гаутенг, чтобы они помогли полиции остановить насилие и грабежи.

Первая волна протестов прошла по стране в среду, после того, как Зума добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму.

В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

Для отбывания срока Зума помещен в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал.