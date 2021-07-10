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Израиль снова продлил запрет на поездки в Россию из-за коронавируса

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Израиля продлило до 25 июля запрет на поездки в страны с максимальным риском заражения коронавирусом, к числу которых израильские власти относят и Россию, сообщает The Jerusalem Post.

По данным издания, в список стран, куда израильтянам запрещено ездить без специального разрешения, были добавлены Узбекистан и Белоруссия. Также в списке остались Бразилия, Индия, ЮАР, Мексика, Россия.

Кроме того, с 16 июля все, кто въезжает в Израиль из любой страны мира, будут обязаны отправиться на самоизоляцию на срок до 24 часов - пока не будет получен отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в аэропорту. Требование распространяется на всех въезжающих в страну, даже прошедших вакцинацию.

Министерство также обновило список стран с высоким риском, по возвращении из которых израильтяне должны самоизолироваться на 14 дней независимо от вакцинации: Объединенные Арабские Эмираты, Сейшелы, Эквадор, Эфиопия, Боливия, Гватемала, Гондурас, Зимбабве, Замбия, Намибия, Парагвай, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Киргизия и Тунис. По действующим правилам, в случае двух отрицательных тестов на COVID-19 срок самоизоляции может быть сокращен до десяти дней, и минздрав обсуждает возможность уменьшения этого срока до шести дней.

Из-за распространения "дельта" штамма коронавируса правительство Израиля отказалось от планов начать впускать в страну с 1 июля вакцинированных туристов. Затем правительство намеревалось открыть въезд для туристов с 1 августа, но теперь и эта дата под вопросом, отмечает The Jerusalem Post.

В начале июня в Израиле отменили почти все коронавирусные ограничения, кроме обязательного ношения масок в общественных местах в помещениях и требования для въезжающих в страну проходить карантин. 15 июня в стране отменили масочный режим даже в помещениях, но уже спустя десять дней требование вернули из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Считается, что подавляющее большинство новых случаев COVID-19 в Израиле составляют заражения вариантом "дельта".

Хроника коронавируса. Июль.

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Инсталляции британского ландшафтного художника Стива Мессама в Северном Йоркшире
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Израиль Россия Коронавирус

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