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Число погибших в беспорядках в ЮАР выросло до 72

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Число жертв беспорядков в ЮАР выросло до 72, сообщает Associated Press. Ранее южноафриканские СМИ давали информацию о гибели 32 человек.

Часть погибших была затоптана во время грабежей магазинов, когда полиция и военные начали применять светошумовые гранаты и стрелять резиновыми пулями. Также указывается, что причиной смерти некоторых людей стали взрывы при попытке взломать банкоматы.

От действий протестующих пострадала радиостанция Alex FM. Они проникли в здание во время прямого эфира и похитили оборудование стоимостью $350 тысяч.

Всего во время беспорядков были задержаны свыше 1200 человек.

Протестующие недовольны тюремным заключением бывшего президента страны Джейкоба Зумы. Для отбывания срока он был помещен в тюрьму в его родной провинции Квазулу-Наталь.

В новейшей истории ЮАР Зума стал первым бывшим главой государства, приговоренным к тюремному заключению.

На прошлой неделе конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

В конце мая Зума заявил в суде, что не признает вину по обвинению в коррупционной сделке по закупке оружия в 1990-х на $5 млрд.

ЮАР Джейкоб Зума

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