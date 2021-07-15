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В СНГ обсуждают взаимное признание сертификатов о COVID-вакцинации

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вопрос взаимного признания сертификатов о вакцинации против COVID-19 в странах СНГ обсудили на совещании в четверг, говорится в сообщении на сайте исполнительного комитета Содружества.

"Участники заседания отметили, что в настоящее время во всех странах Содружества проводится активная вакцинация граждан против коронавируса COVID-19, выдается сертификат национального образца и QR-код, подтверждающий проведение прививки. По мнению участников совещания, взаимное признание сертификатов о вакцинации облегчит трансграничное перемещение вакцинированных против COVID-19 граждан, позволит восстановить туристические потоки и возобновить родственные и деловые поездки", - говорится в сообщении.

Там уточняется, что стороны решили продолжить детальную проработку данного вопроса.

"Кроме того, представители стран Содружества решили обсудить вопрос о создании Совета руководителей уполномоченных органов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения в рамках Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ", - уточнили в исполкоме.

Во встрече, которая проводилась по инициативе министерства здравоохранения Белоруссии, приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Евразийской экономической комиссии.

Хроника коронавируса. Июль.

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