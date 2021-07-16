США готовы помочь Кубе при условии гарантий со стороны кубинских властей

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон готов оказать помощь Кубе, но для этого необходимы условия и гарантии со стороны Гаваны, заявил президент США Джо Байден.

"Мы бы могли сделать многое из того, что, как мы полагаем, помогло бы народу Кубы, но это требует иных условий, гарантий того, что это не будет использовано во благо властей. Например, возможно снова направлять денежные переводы, сейчас мы не делаем этого, потому что вполне вероятно, режим может конфисковывать эти переводы", - сказал он.

"В том, что касается коронавируса, я готов направить значительное количество вакцин, если бы я был уверен, что международные организации предоставили бы эти вакцины простым гражданам", - отметил Байден.

Кроме того, американский президент заявил, что США могли бы помочь Кубе решить проблему обеспечения интернетом.

"Сейчас мы рассматриваем, есть ли у нас технологические возможности для того, чтобы кубинцы вновь получили доступ к интернету", - сказал Байден.

Как сообщали международные СМИ, после недавних массовых акций протеста на Кубе в ряде городов был значительно ограничен или полностью блокирован доступ в интернет.

На Кубе прошли многотысячные акции протеста из-за нехватки продуктов питания и медикаментов, повышения цен и мер правительства по борьбе с коронавирусом. Протестующие требовали, чтобы приезжающим на Кубу было разрешено ввозить продукты и лекарства без уплаты таможенных пошлин. По данным США, эти протесты стали самыми массовыми на Кубе почти за 30 лет.