Президент ЮАР заявил, что беспорядки в стране были спланированы заранее

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что беспорядки, охватившие страну из-за тюремного заключения ее бывшего лидера Джейкоба Зумы, были спланированы заранее. Об этом сообщает BBC News.

"Теперь ясно, что события прошлой недели были не чем иным, как преднамеренным, скоординированным и хорошо спланированным нападением на нашу демократию. Конституционный строй нашей страны находится под угрозой", - сказал он.

По слова главы государства, нынешняя нестабильность и продолжающееся подстрекательство к насилию представляют собой прямое нарушение Конституции и принципа верховенства закона.

"Эти действия направлены на то, чтобы нанести ущерб экономике, вызвать социальную нестабильность и серьезно ослабить, или даже свергнуть демократическое государство", - подчеркнул Рамафоса.

Глава государства сказал: "Мы как нынешнее правительство должны признать, что были плохо подготовлены к организованной кампании общественного насилия, разрушения и саботажа такого рода. Хотя мы высоко оцениваем смелые действия наших сил безопасности на местах, мы также должны признать, что у нас не было возможностей и планов быстрого и решительного реагирования".

За участие в беспорядках, грабежах и поджогах арестовано более 2550 человек, "принимаются специальные меры для обеспечения того, чтобы эти дела были приоритетными".

В качестве первостепенных задач, стоящих перед властями, Рамафоса назвал стабилизацию ситуации в стране, обеспечение поставок жизненно необходимых товаров, оказание помощи в восстановлении пострадавших объектов инфраструктуры. Он также призвал "поощрять активные усилия граждан по защите жизни, средств к существованию и демократии".

Президент сообщил, что для стабилизации положения в республике значительно увеличена численность сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности на местах, в частности, в наиболее нестабильных провинциях Гаутенг и Квазулу-Натал.

"Я санкционировал развертывание 25 тысяч военнослужащих Южноафриканских национальных сил обороны для поддержки работы полиции", - добавил глава государства.

Число погибших во время протестов достигло 212 человек. В провинции Квазулу-Натал, по оценкам властей, во время беспорядков было разграблено не менее 800 магазинов, а нанесенный ущерб составил $1 млрд. Из-за этого началась нехватка продуктов и медикаментов, теперь полиция и военные следят за безопасностью их поставок.

Во многих пострадавших районах вооруженные гражданские лица сформировали группы самообороны, возвели баррикады и открывали огонь по участникам беспорядков. Власти просят граждан прекратить такие действия.

Первая волна протестов прокатилась по стране после 7 июля, когда Зума добровольно сдался властям и был помещен в тюрьму.

В конце июня конституционный суд ЮАР приговорил Зуму к 15 месяцам тюрьмы за неисполнение данного ему ранее в этом году указания выступить с показаниями в рамках расследования о коррупции во время его пребывания у власти в период с 2009 по 2018 гг.

Для отбывания срока Зума помещен в одну из тюрем его родной провинции Квазулу-Натал.