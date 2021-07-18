В Грузии задержан продавший наркотики телеоператору, умершему после ЛГБТ-марша

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Грузинские полицейские задержали человека по обвинению в продаже наркотиков оператору TV Pirveli Александру Лашкараве, который был избит на марше противниками ЛГБТ и через несколько дней умер.

Согласно сообщению на сайте МВД Грузии, мужчина 1987 года рождения был задержан в селе Поничала по обвинению в незаконном приобретении, хранении и продаже наркотиков в особо крупном размере. По версии следствия, обвиняемый регулярно занимался незаконной торговлей наркотиками. Утверждается, что именно он 10 июля продал Лашкараве и его спутникам героин.

В МВД заявили, что провели оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых допросили десятки свидетелей, провели процедуры опознания, экспертизы, просмотрели "записанные видеоматериалы". При личном досмотре задержанного полицейские нашли у него наркотики в особо крупном размере, готовые к распространению, добавили в ведомстве.

Оператор TV Pirveli Александр Лашкарава был избит противниками ЛГБТ на "марше достоинства" 5 июля на проспекте Руставели. 8 июля телеоператора выписали из больницы. Руководитель информационной службы TV Pirveli Нодар Меладзе говорил, что Лашкарава испытывал сильные боли из-за переломов лицевых костей.

В воскресенье, 11 июля, стало известно, что Лакшарава найден мертвым у себя дома. На следующий день МВД Грузии назвало причиной смерти телеоператора передозировку наркотиками. Участники акции протеста посчитали данные экспертизы о смерти Лашкарава клеветой. Смерть оператора, а затем объявленная МВД причина его кончины привели к протестам сторонников оппозиции в Тбилиси.