Козак заявил, что ЕС создает условия для замораживания конфликта в Донбассе

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Брюссель придерживается противоречивой позиции в отношении урегулирования в Донбассе, это вносит вклад в дезорганизацию переговорного процесса и "создает условия для замораживания конфликта", заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак в интервью французскому изданию Politique Internationale.

"Был бы рад дать высокую оценку этим усилиям (ЕС и стран Европы в содействии миру на Украине). Но это не тот случай. Ключевая причина такой невысокой оценки - противоречивая непоследовательная позиция и Евросоюза, и большинства стран Европы относительно применения Минских соглашений. Она вмещает две абсолютно несовместимые линии. С одной стороны, всеобщая приверженность и поддержка указанных соглашений. С другой - непризнание недвусмысленно закрепленных в соглашениях статуса Донбасса как стороны конфликта и мандата представителей Донбасса на его урегулирование", - сказал он.

По его словам, "это необъяснимое лукавство не только не способствует восстановлению мира на юго-востоке Украины, а, наоборот, вносит существенный вклад в дезорганизацию переговорного процесса и создает условия для замораживания конфликта".