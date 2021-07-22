Пять из шести британских эсминцев не могут выйти в поход из-за технических проблем

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Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, пять из шести имеющихся в составе британского Королевского флота эсминцев класса Type 45 не могут выйти на задание в море из-за технического состояния, текущего ремонта, обслуживания и проводимой модернизации. Об этом сообщил министр оборонных закупок Соединенного Королевства Джереми Куин.

Четыре корабля этого класса – HMS Daring, HMS Duncan, HMS Dragon, HMS Dauntless, которые находятся на различных стадиях ремонта и модификации, не могут выйти в поход.

Еще у одного эсминца – HMS Diamond в июле возникли технические проблемы с двигательной установкой во время сопровождения британской авианосной группы во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth в Средиземноморье. В результате этот эсминец, который должен был обеспечивать противовоздушную оборону авианосной ударной группы, не смог пойти в дальнее плавание через Индийский океан на Дальний Восток с авианосцем. Вместо этого он остался для ремонта на военно-морской базе Суда-Бэй на греческом острове Крит. Единственным эсминцем, который находится в строю, является HMS Defender.

Британский эсминец Defender с 14 июня по 2 июля заходил в Черное море. 23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

В основной боевой состав британского Королевского ВМФ входят два авианосца, шесть эсминцев, 13 фрегатов, семь ударных атомных подводных лодок и четыре стратегические атомные подводные лодки, несущие межконтинентальные баллистические ракеты Trident II D5 с ядерными боеголовками.