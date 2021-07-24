Президент Туркменистана выразил соболезнования Си Цзиньпину в связи с жертвами наводнений

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, увечьями и масштабными разрушениями, произошедшими в стране в результате наводнений в провинции Хэнань, сообщает в субботу Государственное информационное агентство республики.

"От имени народа, правительства страны и от себя лично передаю слова искреннего сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме Бердымухамедова.

По сообщению зарубежных СМИ, сильный паводок привел к разрушению плотины на водохранилище Гоцзяцзю в городе Чжэнчжоу (административный центр провинции Хэнань, Центральный Китай). Власти провинции ввели первый уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию, МЧС КНР повысило национальный уровень угрозы с третьего до второго.

Отмечается, что стихия затронула более 7 млн человек. Число погибших выросло до 56 человек, ещё пять человек числятся пропавшими без вести.