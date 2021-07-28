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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:07Заразились
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Англия отменит карантин для полностью привитых туристов из США и ЕС

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Для путешествующих в Англию из США и стран ЕС с августа отменяют необходимый карантин при условии наличия у них полной вакцинации от коронавируса COVID-19, сообщает в среду британская телерадиокорпорация BBC.

Изменения правил вступят в силу 2 августа в 04:00 по местному времени (06:00 по Москве).

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс заявил, что нововведения распространяются на граждан, которые сделали прививки вакцинами, одобренными в ЕС и США, однако при этом им все еще нужно будет пройти тестирование на коронавирус до прибытия в Англию и на второй день пребывания в стране.

Как сообщает в свою очередь телеканал Sky News со ссылкой на источники, граждане США должны будут предоставить сертификат о прохождении вакцинации, а жители стран ЕС - так называемые зеленые паспорта, введенные на территории союза в июле. Таким образом туристы смогут избежать 10-дневной изоляции по прибытии в Англию.

В настоящее время прибывающие в Англию из стран "оранжевого списка", в который включены США и большинство государств ЕС, могут избежать карантина в случае прохождения вакцинации на территории Великобритании. Исключением из этого правила является Франция.

Хроника коронавируса. Июль.

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Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2021 годаПандемия коронавируса
США ЕС Великобритания Коронавирус

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