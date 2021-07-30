Турция намерена в течение нескольких месяцев начать производство "Спутника V"

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Турция планирует в течение нескольких месяцев начать производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на своей территории, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на заседании российско-турецкой межправительственной комиссии.

По его словам, турецкие компании "уже подготовились к локализации промышленного производства и планируют начать производство "Спутника V" в течение ближайших месяцев на нескольких предприятиях".

"Мы приветствуем решение министерства здравоохранения Турции одобрить применение российской вакцины", - сказал он.

Новак сказал также, что Россия видит перспективы наращивания сотрудничества в фармацевтике, отметив, что надо вернуться к созданию на территории Турции производства иммунобиологических препаратов с использованием российских технологий.

Турция одобрила применение "Спутника V" в апреле. В середине июня в страну была доставлена первая партия российской вакцины.