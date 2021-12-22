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В Турции разрешили использование местной вакцины от COVID-19

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав Турции разрешил экстренное применение местной вакцины от коронавируса Turkovac, сообщает Anadolu со ссылкой на заявление министра здравоохранения Фахреддина Коджу.

По его словам, массовое применение препарата начнется на следующей неделе. Серийное производство уже запущено.

Коджа добавил, что Турция стала девятой страной, создавшей собственную вакцину от коронавируса.

С начала работы над вакциной президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что страна поделится этим препаратом со всеми желающими, чтобы польза от него была для всего человечества.

Хроника 09 января 2020 года – 22 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Турция Минздрав коронавирус Turkovac Фахреддин Коджа

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