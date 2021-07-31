Байден пообещал властям Кубы новые санкции за подавление протестов

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден не исключил, что Вашингтон расширит санкции в отношении кубинских властей за их действия против участников антиправительственных выступлений.

"Их (санкций - ИФ) будет больше, если только на Кубе не произойдут какие-то радикальные перемены, которых я не жду", - сказал он на встрече с представителями кубинской диаспоры в США в ответ на вопрос о том, планируется ли ужесточение санкционного режима.

Он добавил, что его администрация намерена продолжать вводить санкции в отношении "лиц режима, которые совершают злоупотребления". Байден отметил, что США "предпринимают согласованные действия для поддержки дела кубинского народа (...), чтобы высказаться и усилить давление на режим.

Американский лидер сообщил, что поручил Госдепартаменту и Минфину в течение месяца подготовить рекомендации, как "максимально увеличить поток денежных переводов кубинскому народу" таким образом, чтобы эти средства не достались военным. Одновременно, добавил Байден, США делают все возможное, чтобы обеспечить кубинцам доступ в интернет и помочь им обойти цензуру.

Кроме того, по словам президента, Госдеп работает над увеличением штата сотрудников посольства в США в Гаване, "уделяя при этом приоритетное внимание безопасности персонала".

Минфин США в пятницу ввел санкции в отношении национальной революционной полиции Кубы и двух ее руководителей - директора Оскара Алехандро Кальехаса Валькарсе и заместителя Эдди Мануэля Сьерра Ариаса. Министр иностранных дел Кубы осудил санкции против полиции, которые, по его словам, преследуют цель оправдать осуществляемую США блокаду Кубы.

Ранее администрация США ввела санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры.

Эти меры приняты после масштабных акций протеста, которые прошли в городах Кубы 11-12 июля из-за ухудшения условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами насилия как со стороны протестующих, так и со стороны полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты.

В Гаване заявили, что за организацией этих выступлений стоят США.