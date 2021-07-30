США ввели санкции против полиции Кубы и ее руководителей

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Минфин США в пятницу ввел санкции в отношении национальной революционной полиции Кубы и двух ее руководителей, говорится в коммюнике Управления по контролю над иностранными активами (OFAC).

Под санкции попало само ведомство, а также его директор Оскар Алехандро Кальехас Валькарсе и заместитель Эдди Мануэль Сьерра Ариас.

Ранее администрация США ввела санкции против министра обороны Кубы Альваро Лопеса Миеры в рамках "закона Магнитского" из-за подавления протестов в стране. Позже президент США Джо Байден пообещал, что его администрация продолжит вводить санкции против руководителей Кубы.

Эти меры приняты после масштабных акций протеста, которые прошли в городах Кубы 11-12 июля из-за ухудшения условий жизни, в том числе в связи с пандемией COVID-19. Среди протестующих звучали и политические лозунги. В Гаване люди прошли по основной набережной в сторону центра столицы и собрались у здания Капитолия.

Выступления сопровождались актами насилия как со стороны протестующих, так и со стороны полиции. Полицейские и сотрудники спецслужб в штатском производили аресты.

В Гаване заявили, что за организацией этих выступлений стоят США.