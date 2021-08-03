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Ученые подтвердили, что неандертальцы раскрасили пещеру в Испании

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Ученые установили, что неандертальцы раскрашивали сталагмиты в пещере Куэва-де-Ардалес в Испании. Об этом сообщает портал научной информации Phys.org.

"Датировка показала, что этому искусству было не менее 64 800 лет, и оно было создано в то время, когда современные люди еще не обитали на континенте", - говорится в сообщении.

Ранее было высказано предположение, что пигменты были естественным явлением и объясняются стеканием потока оксида железа. Однако новые исследования дали основания сделать вывод, что состав и размещение пигментов не соответствовали естественным процессам.

Пигменты наносились путем разбрызгивания и выдувания, их текстура не соответствовала естественным образцам, взятым из пещер. Это позволяет предположить, что пигменты поступили из внешнего источника.

Более подробное датирование показало, что пигменты применялись в разные моменты времени, разделенные более чем десятью тысячами лет.

"Это подтверждает гипотезу о том, что неандертальцы приходили несколько раз на протяжении нескольких тысяч лет, чтобы пометить пещеру пигментами", - приводятся в сообщении слова соавтора исследования Франческо д'Эррико из Университета Бордо.

Новое открытие добавляет все больше доказательств того, что неандертальцы, вымершие около 40 тыс. лет назад, увековечивали "символическое значение пространства", а их пещерное искусство сыграло фундаментальную роль в символических системах некоторых сообществ этих древних людей, отмечают ученые.

Значение этих символов пока остается загадкой.

Палеогенетические исследования показали, что современным жителям Евразии от 2 до 4% генов достались от неандертальцев. Неандертальцы пришли в Западную Евразию около полумиллиона лет назад и вымерли около 40 тыс. лет назад. Они адаптировались к местным инфекционным заболеваниям, и несколько генетических вариантов, внесенных ими в геном современного человека, связаны именно с работой иммунитета.

Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного физического облика, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus – "человека прямоходящего".

Испания

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