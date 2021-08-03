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Природный пожар подошел к теплоэлектростанции у турецкого Миляса

Огонь угрожает тепловой электростанции

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Природные пожары в Турции во вторник приблизились к тепловой электростанции в городе Миляс (провинция Мугла), сообщают западные СМИ со ссылкой на мэра города Мухаммета Токата.

По его словам, возгорание не поддается контролю и достигло критической точки.

Пожары в Турции полыхают уже седьмой день подряд. Они опустошили леса и сельскохозяйственные угодья, а также населенные районы на средиземноморском и эгейском побережьях.

Накануне министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли заявил, что основную часть очагов лесных пожаров в Турции - 125 из 132 - удалось взять под контроль.

Всего очаги возгорания зафиксированы в 32 провинциях Турции. В результате пожаров восемь человек погибли. По словам министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджи, по меньшей мере 27 человек, пострадавших от пожаров, проходят лечение в больницах. Сотни других пострадавших уже выписаны.

Как сообщило агентство Associated Press, в ЕС объявили, что мобилизовали один пожарный самолет из Хорватии и два самолета из Испании для борьбы с пожарами в Турции. Самолеты отправили также Россия, Украина, Азербайджан и Иран.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - намеренный поджог.

В свою очередь Associated Press отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину возгораний.

Лесной пожар в турецкой Анталье

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Турция Миляс

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