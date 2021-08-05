Четверо россиян остаются в больнице после ДТП в Анталье

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Четыре российских туриста из числа пострадавших в ДТП в Анталье остаются в больнице, всех остальных выписали, сообщает в четверг пресс-служба Ростуризма со ссылкой на туроператора "НТК Интурист".

По данным ведомства, один из четырех россиян, остающихся в больнице, находится в реанимации. Двоих перевели из реанимации в обычную палату. Еще один также находится в общей палате.

Домой уже вылетели 13 туристов. Еще двое отправятся в Россию в ближайшее время.

В сообщении Ростуризма отмечается, что медицинские и иные расходы туристов, связанные с их пребыванием на территории Турции и перелетом в Россию, а также репатриацию погибших, покроют страховая компания и туроператор.

2 августа в районе курорта Манавгат в провинции Анталья разбился автобус с 22 туристами из Самары. В результате аварии погибли три россиянина, пятеро получили тяжелые ранения. По предварительной информации, причиной аварии стали действия водителя - автобус врезался в ограждение на съезде с дороги, выехал на встречную полосу и перевернулся. Туристы путешествовали по линии туроператора "Интурист".