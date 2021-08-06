СКР завел уголовное дело после побега арестантов из ИВС в Подмосковье

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками изолятора временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре, откуда сбежали пятеро арестантов, сообщила представитель областного главка Следственного комитета РФ (СКР) Ольга Врадий.

Дело заведено по ч. 3 ст. 286 УК РФ против неустановленных сотрудников ИВС ОМВД РФ по Истре, сказала Врадий журналистам в пятницу. По версии следствия, превышения должностных полномочий сотрудниками изолятора привело к побегу арестантов.

Врадий отметила, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, "проводятся осмотры и допросы".

В настоящее время рассматривается вопрос о передаче данного дела в следственные органы подмосковного глава СКР, сказала Врадий.

По данным следствия, ночью 6 августа из ИВС МВД по городу Истра совершили побег из-под стражи пять человек, которые, предположительно, открутили замки дверей гаечным ключом.

Среди сбежавших Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за кражи.

50-летний уроженец Казахстана Александр Мавриди является обвиняемым в убийстве главы компании "Мясная империя" Владимира Маругова в прошлом году.