Попавший под санкции США белорусский Абсолютбанк перестал обслуживать карты Visa

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Белорусский Абсолютбанк, который попал под санкции США, сообщил клиентам-физлицам, что прекращает определенные операции, в том числе выдачу и облслуживание платежных карт Visa.

Также прекращается отправка и выдача переводов в международной системе Western Union, и в целом приостановлены переводы денежных средств в иностранной валюте, за исключением переводов в российских рублях и переводов на счета в банках-резидентах.

9 августа США ввели санкции против "Беларуськалия", ряда белорусских бизнесменов, 15 связанных с ними компаний и белорусского Абсолютбанка в связи с политической ситуацией в стране.

Абсолютбанк принадлежит компании-нефтетрейдеру "Интерсервис" (Новополоцк, Витебская область), которая также находится под санкциями США, как и ее основатель - белорусский предприниматель Николай Воробей. Также в санкционном списке США присутствуют несколько компаний, связанных с этим предпринимателем: "Белказтранс", "Новая нефтяная компания", "Нефтебитумный завод", "Бремино групп". В декабре 2020 года Воробей попал в санкционный список Евросоюза, позднее санкции ЕС были распространены на связанные с ним компании "Новая нефтяная компания" и "Бремино групп".

Абсолютбанк действует в Белоруссии с 1993 года и входит в группу малых банков, занимая 19-е место по размеру активов (около $100 млн в эквиваленте) из 24 белорусских кредитных организаций.

Белорусские СМИ ранее сообщали, что клиенты отдельных белорусских банков с конца июня сталкиваются с трудностями при получении платежей из западных стран. Проблемы стали появляться после введения секторальных санкций ЕС, которые касаются также банковско-финансовой сферы Белоруссии. СМИ публикуют отзывы банковских клиентов, которые не могут получить частные переводы и бизнес-платежи из стран ЕС и США.

Неофициально представители белорусских банков объясняли "Интерфаксу", что речь идет об отдельных платежах, которые не проводят иностранные банки, опасаясь связанных с санкциями рисков. При этом крупные белорусские экспортеры пока не сталкиваются с такими проблемами. Национальный банк Белоруссии не комментирует ситуацию.

В середине августа президент Литовской промышленной конфедерации Видмантас Янулявичюс высказл мнение, что Белоруссия будет отключена от международной системы банковских расчетов SWIFT - и тогда любая торговля с этой страной станет невозможной. По его сведениям, это событие планируется на начало сентября. "После введения санкций Евросоюза предприятиям энергетики, промышленности, производства удобрений, следующим шагом будет вся банковская система. И тогда будет не важно, что и как, если не сможешь рассчитаться", - сказал Янулявичус агентству BNS.

Литовский финансовый аналитик Марюс Дубниковас полагает, что такой сценарий маловероятен.