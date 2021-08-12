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Посольство Германии призвало соотечественников срочно покинуть Афганистан

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Посольство Германии в Афганистане призвало соотечественников срочно покинуть Афганистан и предупредило, что возможности консульского отдела по оказанию услуг "очень ограничены". Такое объявление появилось на сайте дипмиссии.

Дипломаты объяснили, что общая ситуация в стране ухудшилась на фоне боев талибов (движение "Талибан" признано экстремистским в России и запрещено) и правительственными войсками.

Ранее с аналогичными призывами выступили посольства США и Великобритании в Афганистане.

По сообщению афганского Минобороны, в настоящий момент активные боевые действия идут на территории провинций Нангархар, Урузган, Газни, Фарах, Герат, Фарьяб, Балх, Гильменд, Кундуз и Каписа. В четверг утром талибы заявили о захвате основных районов города Газни - центра одноименной провинции в центральном Афганистане, и Таринкота - столицы провинции Урузган на юго-востоке страны.

По утверждению талибов, они до среды контролировали административные центры девяти из 34 провинций.

Афганистан Талибан Германия

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