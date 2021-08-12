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Франция перестала высылать мигрантов в Афганистан

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Франция с начала июля прекратила высылать мигрантов из Афганистана на родину, пишет Le Figaro со ссылкой на комментарий МВД страны. Речь идет о приезжих, которым уже отказано в убежище.

Официально об изменении политики в отношении мигрантов-афганцев правительство объявило 12 августа, на следующий день после того, как об этом же заявили власти Германии и Нидерландов.

"Ввиду ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане, Франция приостановила высылку в эту страну с начала июля, - говорится в заявлении МВД. - Мы пристально следим за изменением обстановки и держим связь с нашими европейскими партнерами".

В 2020 году Афганистан возглавил рейтинг стран по числу запросов об убежище во Франции, в течение года было подано 8886 таких заявок.

11 июля афганское правительство призвало страны Европы в течение трех месяцев не высылать уроженцев Афганистана на родину, поскольку там идут бои. Первыми на призыв официально откликнулись Швеция и Финляндия.

В Афганистане с июня боевики "Талибана" (движение признано в России экстремистским и запрещено) захватывают земли и участки границы. Это происходит на фоне вывода из страны американского контингента. Сейчас в ряде провинций продолжаются бои, талибы утверждают, что взяли под контроль около десятка столиц провинций из 34.

Афганистан Франция Германия Нидерланды Талибан

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