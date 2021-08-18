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В Германии суточный прирост COVID-19 вырос более чем вдвое

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Германии за минувшие сутки выявили 8324 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха (RKI). За предыдущие сутки в стране было зафиксировано 3912 новых случаев COVID-19.

Неделю тому назад в Германии было зарегистрировано за одни сутки 4996 новых заражений. В последний раз суточный прирост заболеваемости превышал 8000 новых случаев 21 мая.

RKI фиксирует и рост семидневного коэффициента заражаемости в стране: по данным на утро 18 августа он достиг 40,8 на сто тысяч человек, 17 августа он составлял 37,4, а неделей ранее - 25,1.

Во время пандемии этот коэффициент являлся основанием для введения многочисленных актикоронавирусных ограничений. Впредь, однако, при введении ограничений планируется учитывать и другие факторы, в частности загруженность отделений интенсивной терапии больниц и клиник.

За сутки в ФРГ умерли 22 заболевших коронавирусной инфекцией. Неделей ранее было зафиксировано 14 летальных исходов в сутки. С начала июля этот показатель в целом остается относительно низким, число летальных исходов за сутки не превышает 40.

По состоянию на 17 августа в Германии одну дозу вакцины получили 63,3% населения, полностью привились 57,5%.

Статуи против COVID-19

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Японский демон Они ненадолго покинул Дзигоку (японский ад), чтобы призвать всех носить маски. Ну и селфи сделать.Моднейшую маску от Гринпис носит статуя адмирала Горацио Нельсона. Чтобы помочь скульптуре защититься от вируса, активисту пришлось залезть на 46-метровую колонну. Позже добрый человек был задержан сотрудниками полиции.Ненастоящая статуя в Колумбии тоже носит маску. Это правильно.Один из пионеров масочного режима у статуй - скульптура Марии Терезы в Приштине. Она надела маску еще в 2019 году, защищаясь от вредных атмосферных выбросов.Статуя великолепного Фредди Меркьюри в швейцарском Монтрё примерила маску еще в марте 2020 годаСначала защити своих близких, затем себя. Именно так и поступили статуи в центре Дрездена.Сам могучий Нептун из Гданьска носит маску. Чего не скажешь, к сожалению, о некоторых пассажирах общественного транспорта.В Праге статуя Шри Чинмоя, проповедника, музыканта и гуманиста, также носит маску"На дзен понадейся, а сам не плошай и носи маску", - как бы говорит нам эта статуя Будды из ТаиландаСтатуя Тони Беннетта, сверхпопулярного эстрадного певца из Соединенных Штатов, также носит маску. А некоторые собачники, похоже, нет.Не только статуи демонов носят маски в ЯпонииСтатуя тореадора у арены в Мадриде авторства скульптора Эмилио Лаиса Кампоса тоже в маскеТочное количество львов, пострадавших от COVID, пока неизвестно, но осторожная статуя льва у Нью-Йоркской библиотеки носит маску и не надеется на случайСтатуя болгарского поэта Пенчо Славейкова сидит в маске на лавочке в МиланеСтатуя сражавшегося за независимость Кубы Максимо Гомеса носит маску. Носи маску и ты.
Японский демон Они ненадолго покинул Дзигоку (японский ад), чтобы призвать всех носить маски. Ну и селфи сделать.
Германия Институт Коха коронавирус

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