В Германии суточный прирост COVID-19 вырос более чем вдвое

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Германии за минувшие сутки выявили 8324 новых случая заражения коронавирусом, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха (RKI). За предыдущие сутки в стране было зафиксировано 3912 новых случаев COVID-19.

Неделю тому назад в Германии было зарегистрировано за одни сутки 4996 новых заражений. В последний раз суточный прирост заболеваемости превышал 8000 новых случаев 21 мая.

RKI фиксирует и рост семидневного коэффициента заражаемости в стране: по данным на утро 18 августа он достиг 40,8 на сто тысяч человек, 17 августа он составлял 37,4, а неделей ранее - 25,1.

Во время пандемии этот коэффициент являлся основанием для введения многочисленных актикоронавирусных ограничений. Впредь, однако, при введении ограничений планируется учитывать и другие факторы, в частности загруженность отделений интенсивной терапии больниц и клиник.

За сутки в ФРГ умерли 22 заболевших коронавирусной инфекцией. Неделей ранее было зафиксировано 14 летальных исходов в сутки. С начала июля этот показатель в целом остается относительно низким, число летальных исходов за сутки не превышает 40.

По состоянию на 17 августа в Германии одну дозу вакцины получили 63,3% населения, полностью привились 57,5%.