Экс-посла Белоруссии в Словакии Лещеню выпустили из изолятора в Минске

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Вышел на свободу экс-посол Белоруссии в Словакии Игорь Лещеня, которого Следственный комитет проверял на причастность к массовым беспорядкам.

"Папа дома, чувствует себя хорошо", - написала в своем фейсбуке дочь Лещени Анастасия.

Она также опубликовала сообщение от отца.

"Сегодня, в пятницу, 20 августа я был отпущен домой. За мной пока сохраняется статус подозреваемого. Я дал подписку о неразглашении хода следствия", - передала от имени Лещени его дочь.

Экс-посол был задержан 12 августа. В СК заявили, что исследуют информацию о причастности бывшего дипломата к массовым беспорядкам. По данным правозащитного центра "Весна", Лещеня был помещен в Центр изоляции правонарушителей на Окрестина.

Лещеня 16 августа 2020 года осудил насильственный разгон акций протеста против объявленной Центральной избирательной комиссией победы на президентских выборах Александра Лукашенко. 18 августа 2020 года стало известно, что он подал заявление об отставке. В сентябре Лещеня был лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посла в связи с совершением поступков, порочащих государственную (дипломатическую) служб.

В МИД Белоруссии Игорь Лещеня работал с 1994 года. Занимал различные посты в аппарате ведомства, работал послом в ряде стран. С 2002 по 2006 годы был помощником президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам. Послом в Словакии был назначен в 2016 году.