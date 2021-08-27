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Корреспондент Al Jazeera сообщил о стрельбе близ аэропорта Кабула

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Звуки стрельбы были слышны в пятницу близ восточного въезда на территорию аэропорта Кабула, сообщают ближневосточные СМИ со ссылкой на корреспондента "Аль-Джазиры".

Подробностей пока не приводится.

Днем ранее близ аэропорта Кабула произошло два взрыва. Они привели к гибели около 100 афганцев и 13 военных США. Ответственность за теракты в аэропорту взяло на себя запрещенное в РФ "Исламское государство". Боевики назвали целями взрыва, который осуществил террорист-смертник, "переводчиков и сотрудников американской армии" - афганцев, которые работали на США.

Хроника 18 июля – 27 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул

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