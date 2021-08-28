Путин и Пашинян обсудили обстановку на армяно-азербайджанской границе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила пресс-служба Кремля.

Согласно сообщению, стороны обсудили текущую обстановку на армяно-азербайджанской границе, а также "актуальные вопросы" урегулирования нагорно-карабахского конфликта в контексте реализации договоренностей, зафиксированных в трехсторонних заявлениях от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года.

В пресс-службе отменили, что лидеры условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Осенью 2020 года произошло очередное обострение нагорно-карабахского конфликта, боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами велись с 27 сентября по 9 ноября. Президенты России и Азербайджана и премьер-министр Армении 9 ноября приняли заявление о полном прекращении огня в Карабахе с 00:00 по Москве 10 ноября. По итогам боев Азербайджану перешел ряд территорий, ранее находившиеся под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Соглашение также предусматривает ввод в Нагорный Карабах российских миротворцев.

По итогам переговоров 11 января 2021 года стороны подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в Нагорном Карабахе.