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Зеленский после встречи с Байденом в Вашингтоне отправится в Калифорнию

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский во время официального визита в США будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего направится в Калифорнию, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова в фейсбуке.

По ее словам, план мероприятий в Вашингтоне согласован обеими сторонами.

"Из уже запланированного в Вашингтоне - встреча президентов Украины и США в Белом доме, основные составляющие этой встречи уже распланированы и согласованы обеими сторонами, встречи с руководителями ключевых для украинско-американских отношений министерств, а также две важные публичные презентации от президента и первой леди для представителей медиа, общественности и информационно-аналитических центров", - отметила Маркарова.

Посол Украины в США добавила, что также запланировано открытие Украинского дома и "посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона".

"Надеемся рассказать больше деталей уже совсем скоро", - добавила Маркарова.

Ранее сообщалось, что встреча Зеленского и президента США Джо Байдена перенесена с 31 августа на 1 сентября.

США Украина Джо Байден Владимир Зеленский

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