Президент США сообщил, что не раскаивается в решении вывести войска из Афганистана

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Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден заявил, что по-прежнему уверен в правильности решения вывести американские войска из Афганистана.

"Это был правильный момент, чтобы уйти из Афганистана", - сказал он, выступая в Белом доме. Он пояснил, что с его точки зрения США выполнили свои задачи в этой стране: нанесли сокрушительный удар по террористической группировке "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

Байден заявил, что если бы штаты не приняли решение о выводе войск из Афганистана, то ему пришлось бы направить в эту страну дополнительные войска.

"Выбор был между уходом и эскалацией", - сказал он в ходе выступления в Белом доме.

Также Байден отметил, что всегда был против того, чтобы затягивать операцию по эвакуации гражданских лиц из Кабула. "Я против "вечной" войны. Но я также против "вечной" эвакуации", - заявил президент США.

Глава государства в очередной раз предположил, что РФ и Китай, вероятно, обрадовались бы, если бы США "надолго увязли в Афганистане". Он также заявил, что США должны одновременно бороться с терроризмом и противостоять угрозам, в частности, со стороны России и Китая. Говоря о терроризме, он отметил, что если когда-то эта проблема касалась в основном Афганистана, то теперь "география" терроризма значительно расширилась, и США следует бороться против террористических группировок в самых разных частях планеты.