Визит главы МИД Гвинеи в Москву отменен после военного переворота

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Запланированный на эту неделю визит главы МИД Гвинеи Ибрахима Халила Кабы в Россию отменен. Об этом сообщили в понедельник в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Визит главы МИД Гвинеи в Россию отменен в связи со внутренней ситуацией в Гвинее", - заявили в МИД РФ.

Визит гвинейского министра ожидался 6-8 сентября, планировались его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Гвинейские военные 5 сентября объявили о захвате власти в стране, арестовав президента страны Альфу Конде. Позже последовали заявления о закрытии границ, роспуске правительства и парламента, приостановке действия конституции.