Что случилось этой ночью: вторник, 7 сентября

Гибель 9 человек в шахте "Красный партизан", атака Израиля по объектам ХАМАС, обнаружение вируса Nipah у 11 человек в Индии

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В результате обрыва каната клети на шахте в ЛНР погибли 9 человек в подконтрольном самопровозглашенной ЛНР Червонопартизанске. В момент обрыва в клети находились 25 человек. Информации об остальных пострадавших пока нет.

- Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенные оттуда воздушные шары с зажигательной смесью. Израильская сторона подчеркнула, что атака была совершена со стороны палестинцев в Еврейский Новый год. Атакуемые Израилем объекты были расположены в центре жилого района в секторе Газа.

- В Индии обнаружили симптомы смертельного вируса Nipah у 11 человек. Переносчиками вируса являются фруктовые летучие мыши. Наряду с респираторными симптомами вирус может также вызывать лихорадку, мышечные боли, головную боль, головокружение и тошноту.

- Суд приговорил красноярского бизнесмена Анатолия Быкова к 13 годам колонии. Бизнесмен признан виновным в организации двойного убийства 27-летней давности. Как сообщалось, 6 сентября представитель обвинения запросил для Быкова 14 лет и 11 месяцев колонии общего режима. Дело слушалось с участием присяжных заседателей, без присутствия СМИ и слушателей.

- ПАСЕ отправит пятеро наблюдателей на выборы в Госдуму. Делегация во главе с Пьером-Аленом Фридезом намерена встретиться с 17-19 сентября с политиками, ЦИК, представителями СМИ и гражданского общества.

- Собянин сообщил, что День города в Москве пройдет без больших концертов. Столица отметит свое 874-летие в выходные, 11 и 12 сентября, без крупных концертов из-за ситуации с COVID-19.