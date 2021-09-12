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Папа Римский призвал противостоять фундаментализму при помощи школьного образования

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск призвал противостоять фундаментализму при помощи школьного образования. Об этом сообщает Associated Press.

Об этом говорилось в послании понтифика к участникам Межконфессионального форума в итальянской Болонье, на который приехали представители стран G20.

По мнению Франциска, бедность и невежество способствуют насилию и призвал бороться с религиозной неграмотностью через просвещение. Он также осудил то, что за последние 40 лет в религиозных местах по всему миру было убито около 5000 человек. Франциск назвал такие случаи насилия "эксплуатацией священного", отметив, что религиозные лидеры должны "служить истине" и указывать на зло даже тогда, когда оно совершается единоверцами.

Форум в Болонье будет проходить с 12 по 14 сентября.

Франциск Болонья Италия

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