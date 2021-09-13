Десятки афганских беженцев задержались в Германии на пути в Великобританию

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Десятки человек, направлявшихся из Афганистана в Англию, были вынуждены на неопределенное время остановиться в немецком городе Гиссен, пишет издание Welt am Sonntag в воскресенье, 12 сентября.

Издание сообщает, что афганцам, прибывшим из Ташкента и совершавшим пересадку в аэропорту Франкфурта-на-Майне, не разрешили лететь дальше, поскольку у них не было всех необходимых для въезда в Англию документов. Как пояснили журналистам издания в британском посольстве в Германии, "въезд в Соединенное Королевство всем лицам, имеющим на это право, будет организован в кратчайшие сроки".

В свою очередь официальный представитель министерства по социальным вопросам федеральной земли Гессен отметила, что 20 мужчин, 19 женщин и 18 детей из Афганистана были размещены в центре временного проживания в городе Гиссен. Сколько они там пробудут, пока не ясно.