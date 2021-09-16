Испанские ученые провели эксперимент по охоте неандертальцев на птиц в пещерах

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Испанские ученые реконструировали охоту на куликов, которой могли заниматься неандертальцы. Об этом сообщает портал научной информации Phys.org. Научная работа опубликована в журнале Frontiers in Ecology and Evolution.

Отмечается, что неандертальцы ели растения, грибы, моллюсков, жареные шишки и мясо брошенных на мель дельфинов.

В то же время они охотились на млекопитающих различными методами, от засады с копьями до отлова или преследования. Также появляется все больше свидетельств того, что они регулярно ловили летающих птиц, таких как хищные птицы, голуби и члены семейства вороньих.

"Мы показываем, что неандертальцы, вероятно, охотились на куликов, птиц, которые проводят ночь в пещерах, предпочтительном укрытии неандертальцев. Мы реконструируем, как неандертальцы могли использовать огонь, чтобы ослеплять, загонять и хватать летающих куликов", - приводятся в сообщении слова одного из авторов исследования, доктора Гильермо Бланко из Национального музея естественных наук в Мадриде.

В настоящее время в Южной и Центральной Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии встречается два вида куликов, что совпадает с ареалом распространения неандертальцев в древности. Стаи ночуют в пещерах и скалистых расщелинах.

Также ученые замечают, что на Пиренейском полуострове окаменелости птиц часто имели следы воздействия "мустьерских" каменных орудий, изготовленных неандертальцами 300 - 35 тыс. лет назад.

Авторы обнаружили 185 мест для ночевок куропаток по всей Испании, из которых примерно одна треть располагалась внутри пещер, расщелин и пропастей. Большинство мест для ночевок использовались год за годом, обеспечивая приют от 3 до 737 цыплят каждый.

Затем ученые использовали своего рода научную "ролевую игру": группами от двух до десяти человек они подкрадывались по ночам к местам ночевок птиц с веревочными сетями, лестницами и лампами, имитирующими факелы.

В 296 испытаниях, проведенных в 70 местах для ночевок, исследователи смогли поймать 5525 куликов. Птиц всегда отпускали целыми и невредимыми.

В итоге исследователи пришли к выводу, что если неандертальцы использовали огонь, то охотиться на куликов им было легко – при ослеплении кулики либо пытаются вырваться наружу, и тогда их можно поймать сетью, либо взлетают к потолку пещеры, где их можно поймать руками.

По мнению ученых, две-три птицы – полноценная еда для взрослого неандертальца, при этом несколько опытных охотников могут запросто поймать от 40 до 60 голов за ночь.

Авторы утверждают, что необходимые социальные, когнитивные и телесные навыки были в пределах досягаемости для неандертальцев, которые жили группами от 10 до 20 взрослых и их детей. Их мозг был больше, чем у современных людей, а анатомически они лучше подходили для скалолазания, чем Homo sapiens.

Как сообщалось, ранее ученые пришли к выводу, что неандертальцы обладали большой умственной гибкостью и адаптивностью в сочетании с ловкостью рук. В частности, неандертальцы раскрашивали сталагмиты в пещере Куэва-де-Ардалес в Испании, где они жили более 64 тыс. лет назад, создавая объекты "пещерного искусства".

Палеогенетические исследования показали, что современным жителям Евразии от 2 до 4% генов достались от неандертальцев. Неандертальцы пришли в Западную Евразию около полумиллиона лет назад и вымерли около 40 тыс. лет назад. Они адаптировались к местным инфекционным заболеваниям, и несколько генетических вариантов, внесенных ими в геном современного человека, связаны именно с работой иммунитета. Согласно гипотезе мультирегионального формирования человека современного физического облика, все подвиды древних людей, послужившие для него основой, в том числе денисовцы, неандертальцы и гипотетический "человек восточный", обитавший в Юго-Восточной Азии, являются потомками Homo erectus – "человека прямоходящего".