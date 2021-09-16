Более 1 млрд жителей Китая полностью привились от COVID-19

Это составляет около 70% всего населения страны

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - В Китае уже более 1 млрд человек прошли полную вакцинацию от коронавируса COVID-19, это составляет около 70% всего населения страны, передает агентство Bloomberg со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Как сообщил журналистам в Пекине представитель комиссии Ми Фэн, по состоянию на 15 сентября жителям страны сделали в общей сложности 2,16 млрд прививок, что составляет треть введенных доз вакцин людям по всему миру (5,18 млрд).

По данным агентства, более 97% взрослого населения Пекина прошли полную вакцинацию от COVID-19. В Тяньцзине вакцинация охватила около 80% жителей старше 12 лет. В Шанхае и провинции Чжэцзян этот показатель приближается к 80%.

Bloomberg отмечает, что, таким образом, по темпам вакцинации Китай обогнал ЕС и США. Так, только около половины населения США полностью привились от коронавируса.

При этом Пекин в настоящее время не планирует ослаблять строгие ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19.

В Китае 10 месяцев назад одобрили для экстренного применения первую вакцину от коронавируса производства компании Sinopharm. В стране помимо этого препарата применяют еще шесть вакцин. Вакцинация проходит среди лиц 12 лет и старше. Пекин также экспортировал около 800 млн доз препаратов от COVID-19.

Агентство напоминает, что в настоящее время страна борется со вспышкой вируса в юго-восточной провинции Фуцзянь. В августе центром распространения инфекции внутри страны стал город Нанкин в провинции Цзянсу, где источником стали рабочие местного аэропорта, занимавшиеся уборкой авиалайнеров, прибывших из-за границы.

Впервые случаи коронавируса COVID-19 зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Вирус стал стремительно распространяться и в 2020 году проник почти во все страны мира.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Китае с начала пандемии COVID-19 выявили более 95 тыс. заражений, около 4,6 тыс. инфицированных скончались.