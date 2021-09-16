Skoda приостановит работу двух заводов в Чехии из-за нехватки чипов

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Чешский автопроизводитель Skoda намерен приостановить работу двух предприятий, расположенных в стране, на одну неделю из-за дефицита чипов.

Компания сообщила, что предприятия в Млада-Болеславе и Квасинах будут остановлены на 39 календарной неделе (с 27 сентября по 3 октября), что приведет к задержкам в доставке некоторых автомобилей покупателям.

"Недавние вспышки COVID-19 в Азии, например, в Малайзии, вынуждают производителей полупроводников снова закрывать заводы. Это привело к корректировке производства автомобилей в масштабах всей отрасли, а также повлияло на Skoda", - заявили в компании.

"Однако мы ожидаем, что выпуск полупроводников будет снова постепенно увеличиваться в четвертом квартале. В результате мы ожидаем, что общая ситуация с поставками улучшится к концу года", - приводит сообщение автопроизводителя Dow Jones.

Skoda входит в группу Volkswagen.