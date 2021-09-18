Что случилось этой ночью: суббота, 18 сентября

Отзыв послов Франции из США и Австралии, извинения Пентагона за гибель мирных жителей в Кабуле, выход на связь пропавшей в Сибири экспедиции РГО

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Франция решила отозвать послов из США и Австралии после создания AUKUS. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал "неприемлемым поведением" расторжение Австралией контракта на покупку французских подводных лодок в пользу атомных подводных лодок, построенных по американской технологии. Министр иностранных дел Австралии Марис Пейн выразила сожаление из-за отзыва французского дипломата.

- В Пентагоне извинились за гибель мирных жителей при ударе с воздуха в Кабуле. Глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи назвал действия американских военных ошибкой, и принес извинения за гибель мирных жителей. Военный подчеркнул, что США, возможно, выплатят компенсацию родственникам погибших в результате удара людей.

- Пропавшая в Томской области туристическая группа вышла на связь. "Группа сейчас находится в 30 км от Катайги, все живы. Ждем, что к воскресенью вечером они прибудут в Томск", - сказала исполнительный директор томского отделения Русского географического общества (РГО) Юлия Калюжная. Как сообщалось, группа из девяти человек, в составе которой были члены РГО, отправилась в экспедицию по Красноярскому краю и Томской области, но с 11 сентября они перестали выходить на связь.

- Telegram заблокировал боты с предвыборной агитацией на выборах в РФ. Основатель компании Павел Дуров заявил, что "дни тишины" это закрепленная в законах многих стран традиция и в Telegram считают такую практику легитимной. Он напомнил, что в пятницу Google и Apple заблокировали приложение соратников оппозиционера Алексея Навального "Умное голосование".

- Явка на выборах в РФ на 20:00 первого дня голосования составила 16,85%. Об этом сообщили в Центризбиркоме России и отметили, что соответствующий показатель - это явка российских граждан при традиционном голосовании на выборах в Госдуму на избирательных участках, то есть без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве указал, что в столице за день проголосовали более половины зарегистрированных на электронное голосование пользователей.