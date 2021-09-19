Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 сентября

Испытания США баллистических ракет Trident II, рейтинг богатейших семей мира от Bloomberg, приводнение в Атлантике капсулы космического корабля Crew Dragon

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Корабль SpaceX с коммерческим экипажем приводнился в Атлантике после трехдневного полета. Приводнение спускаемой капсулы космического корабля Crew Dragon произошло в субботу в 19:06 по Восточному времени США (в воскресенье в 02:06 мск) в Атлантике вблизи Флориды. Капсула была поднята на борт спасательного корабля GO Searcher, все четыре члена экипажа извлечены.

- Дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV). Случаи выявлены США, Швейцарии, Японии и Великобритании. Как сообщает глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка Рабиа Ага, распространение вируса пришлось на апрель на фоне пандемии COVID-19.

- YouTube заблокировал видео со списками "Умного голосования". В сообщении, которое появилось вместо видео, говорится, что контент заблокирован "по требованию государственных органов".

- Sunday Telegraph сообщила о согласовании договора AUKUS без ведома Макрона. Детали соглашения были согласованы сторонами на июньском саммите G7 в графстве Корнуолл на юге Англии. В британском правительстве документы, касающиеся сделки, были помечены грифом "совершенно секретно". Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией. Также он обвинил Австралию и США во лжи. В интервью телеканалу France 2 Ле Дриан заявил, что между союзниками назревает "серьезный кризис".

- Bloomberg представил рейтинг богатейших семей мира. На первом месте с состоянием в $238,2 млрд оказалось семейство Уолтонов, которому принадлежит сеть супермаркетов Walmart. На сегодня совокупное состояние 25 богатейших семейств мира составляет $1,7 трлн - это на 22% больше ($312 млрд), нежели год назад.

- США испытали две баллистические ракеты Trident II над Атлантическим океаном. Пуск был совершен атомной подводной лодкой USS Wyoming (SSBN-742) ВМС США.