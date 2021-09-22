Дипломаты США выразили недовольство скептическим отношением властей к "гаванскому синдрому"

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - Американские дипломаты, страдающие от симптомов "гаванского синдрома", встретились с госсекретарем США Энтони Блинкеном в начале этого месяца, чтобы выразить недовольство скептическим отношением властей к их состоянию, сообщает телеканал NBC News.

На своей первой встрече с группой сотрудников Госдепартамента, пострадавших на Кубе и в Китае, состоявшейся 10 сентября, Блинкен заверил их, что администрация США делает все возможное для расследования инцидентов и оказания медицинской помощи.

Однако, как заявили телеканалу участвовавшие во встрече дипломаты, заверения госсекретаря контрастируют с реальностью. По их словам, они все еще сталкиваются с проблемами в получении надлежащей медицинской помощи и льгот. Кроме того, некоторые высокопоставленные правительственные чиновники скептически относятся к их жалобам.

Дипломаты также выразили недовольство тем, что администрация США отказывается называть инциденты с "гаванским синдромом" "атаками", что, по их мнению, способствует росту скептицизма среди их коллег.

Тем временем высокопоставленный чиновник Госдепартамента сообщил телеканалу, что среди высшего руководства страны нет тех, кто скептически относится к "гаванскому синдрому".

"Это, конечно, не относится к госсекретарю и высшему руководству. Все воспринимают это всерьез как реальную проблему, которая затрагивает людей, испытывающих реальные симптомы", - отметил он.

"Гаванский синдром" получил такое название после того, как в столице Кубы в 2016 и 2017 годах сотрудники ЦРУ и Госдепартамента впервые пожаловались на плохое самочувствие и необычные симптомы, в частности, на слуховые галлюцинации и ощущение давления в голове. Некоторые из них жаловались на проблемы со зрением. Обследование сотрудников провели в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла скрываться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.