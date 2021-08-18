В ФРГ у двух американцев проявились симптомы "гаванского синдрома"

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Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Двух американских чиновников, которые работают в Германии, поместили под наблюдение врачей, поскольку появились симптомы так называемого "гаванского синдрома", пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов из США.

"Речь идет о первых случаях в стране НАТО, в которой размещены американские войска и ядерное оружие", - подчеркивает газета.

По словам собеседников издания, аналогичные случаи отмечаются у американцев, работающих и в других европейских странах, однако деталей они не раскрыли.

"Некоторые пострадавшие - сотрудники разведки или дипломаты, работающие по вопросам, связанным с Россией - это экспорт газа, кибербезопасность или политическое взаимодействие", - пишет газета, ссылаясь на американские дипломатические источники и на людей, информированных о ходе расследования.

"Гаванским синдромом" назвали необычные симптомы, на которые в 2016 и 2017 стали жаловаться работавшие в Гаване сотрудники ЦРУ и Госдепартамента. В частности, они жаловались на тошноту, головные боли, звон в ушах, слуховые галлюцинации, головокружение и ощущение давления в голове. Госдеп в 2017 году предполагал, что это результат некой акустической атаки.

Пострадавших обследовали в университете Пенсильвании. Эксперты тогда заявили, что не обнаружили признаков физического воздействия на организм пациентов, для которого могли бы быть характерны подобные симптомы. По их словам, это "как если бы случилось сотрясение мозга без непосредственного сотрясения".

Некоторые эксперты предположили, что причина недомоганий могла крыться в воздействии радиоволн, происхождение и природа которых западным спецслужбам неизвестна.

В 2017 году Госдеп сначала сообщил, что пострадал 21 американец во время работы в американском посольстве в Гаване. Причиной ухудшения здоровья было названо неопределенное внешнее воздействие, источник которого так и не выяснили. Некоторые дипломаты теряли слух и у них выявляли незначительные повреждения головного мозга. Некоторые рассказывали, что ощущали вибрацию и громкие пронзительные звуки, тогда как другие ничего подобного не испытывали.

Власти Кубы заявили, что не получали подтверждений случаев такого воздействия на американских дипломатов и что факты атак ничем не доказаны.

В январе 2021 года Белый дом признал, что от "гаванского синдрома" пострадали десятки человек. В мае The New York Times выяснила, что речь идет о более чем 130 пострадавших дипломатах, а данные по сотрудникам ЦРУ вовсе не оглашались.

В июле 2021 года СМИ узнали, что с начала года симптомы "гаванского синдрома", а также непонятная сыпь, стали проявляться у американцев в Австрии.