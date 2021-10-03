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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Талибы организовали в Кабуле первый с момента прихода к власти митинг

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Движение "Талибан" (запрещено в России) провело в воскресенье в Кабуле митинг по случаю победы в борьбе за власть в Афганистане, сообщают западные СМИ.

Мероприятие было не слишком масштабным: на нем присутствовали более 1,5 тыс. человек. Однако оно примечательно тем, что это стало первым митингом, организованным талибами в афганской столице с момента прихода к власти в середине августа.

Перед собравшимися выступили некоторые главари движения. Женщин среди участников митинга не было, отмечается в сообщениях.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 03 октября 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан

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