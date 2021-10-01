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В Совбезе Армении заявили о готовности Пашиняна к встрече с Алиевым

Ранее президент Азербайджана заявил, что готов встретиться с премьером Армении в рамках Минской группы ОБСЕ

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что премьер страны Никол Пашинян может встретиться с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ближайшее время, если со стороны Баку для обсуждения вопросов "действительно есть готовность".

"Наша готовность была и раньше. Если действительно есть готовность со стороны Алиева, мы надеемся, что в рамках Минской группы ОБСЕ обсуждения пройдут, встреча может состояться в ближайшее время", - сказал Григорян в пятницу общественному телевидению Армении, комментируя заявление Алиева о готовности встретиться Пашиняном в рамках Минской группы ОБСЕ.

Григорян добавил, что Армения готова к демаркации границ с Азербайджаном при посредничестве России.

"Что касается демаркации и делимитации, то Армения готова. Кстати, в мае Азербайджан также заявил, что готов, но (...) в заявлениях, сделанных президентом Азербайджана в ООН, мы не получали никаких позитивных сигналов. Если (в Баку - ИФ) имеется действительно серьезная готовность, то, я думаю, мы можем двигаться вперед, начать процесс демаркации и делимитации при посредничестве России. Прояснить существующий вопрос между Арменией и Азербайджаном, а также попробовать решить другие", - сказал Григорян

Во вторник президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, если этот контакт будет организован сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

"Если Минская группа ОБСЕ предложит такую встречу, то я на нее соглашусь. Мы не будем против", - сказал Алиев в интервью французскому телеканалу France 24.

По его словам, Баку готов к возобновлению диалога с Ереваном.

Армения Азербайджан Никол Пашинян Ильхам Алиев

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