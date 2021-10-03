Пашинян назвал приоритетом Еревана защиту права на самоопределение Нагорного Карабаха

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Защита права на самоопределение Нагорного Карабаха является приоритетом Еревана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Защита суверенитета Армении, прав армян Нагорного Карабаха, права на самоопределение Нагорного Карабаха является приоритетом Армении, но мы должны понимать, что шагаем по минному полю", - сказал Пашинян на встрече с армянской общиной Литвы, сообщает в воскресенье государственное информагентство "Арменпресс".

По его словам, необходимо "сверхнапряжение сил для решения стоящих задач, кульминацией чего станет открытие эры мирного развития в регионе".

Пашинян отметил, что "обстановка вокруг Армении продолжает оставаться напряженной".

"Мир не зависит только от нас, но мы продолжим двигаться по этому пути", - сказал он.

Премьер Армении также заявил, что Ереван "никогда не был и не будет вовлечен в какие-то заговоры против Ирана".

"Для нас чрезвычайно важны отношения с Ираном. Есть определенные круги, которым время от времени удается публиковать в иранской прессе материалы о вовлеченности Армении в заговоры против Ирана. Но наши иранские партнеры знают, что это не так", - сказал Пашинян.

При этом он отметил, что растет интерес стран ЕС к развитию отношений с Арменией.

"С ЕС мы сейчас работаем над реализацией инвестиционной программы в размере 2,6 млрд евро", - сказал Пашинян.