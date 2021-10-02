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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Саакашвили из тюрьмы призвал своих сторонников идти на местные выборы

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили распространил письмо из Руставской тюрьмы, в котором призвал идти на выборы.

"Моя свобода и, что в тысячу раз важнее, свобода Грузии зависит от вашей активности и вашей борьбы в ближайшие дни", - пишет Саакашвили.

По его словам, он знал, что его задержат в Грузии по "ложным приговорам".

"Ни одна страна в мире не признает эти ложные приговоры, кроме России, но я все-таки приехал. Призываю всех идти на выборы, чтобы добиться нашей общей победы", - заявил Саакашвили.

Он отметил, что от активности избирателей - сторонников оппозиции будет зависеть международная поддержка всего оппозиционного движения в Грузии.

Саакашвили утром в пятницу написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму.

Бывший президент Грузии является гражданином Украины с мая 2015 года, от грузинского паспорта он отказался. С мая 2020 года он занимал должность главы Исполнительного комитета реформ.

В январе 2018 года Тбилисский городской суд заочно приговорил Саакашвили к трем годам тюремного заключения по делу о превышении полномочий в связи с помилованием четырех полицейских в 2009 году. Они отбывали срок за убийство в 2006 году сотрудника банка Сандро Гиргвлиани.

В июне того же года Саакашвили заочно был приговорен еще к шести годам тюрьмы по делу об организации нападения на бывшего депутата парламента Валерия Гелашвили в 2005 году.

Грузия Михаил Саакашвили

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