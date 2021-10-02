Премьер Грузии поблагодарил Киев за сотрудничество по "делу Саакашвили"

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил украинскую сторону за сотрудничество в правоохранительной сфере.

"Я могу привести примеры, связанные с недавней экстрадицией разыскиваемого в Грузии бывшего начальника военной полиции Мегиса Кардава, а также дело по Саакашвили. Все это указывает на наше плодотворное сотрудничество", - сказал он в субботу журналистам.

Гарибашвили сообщил, что в самое ближайшее время правоохранительные органы Грузии обнародуют все детали, связанные с задержанием Саакашвили в Тбилиси.

"Скажу лишь, что все было сделано, чтобы задержание Саакашвили не представляло угрозу другим людям, - сказал премьер. - Он был задержан, когда находился один на конспиративной квартире".

Михаил Саакашвили накануне утром написал в соцсетях, что прибыл в Грузию. Вечером того же дня премьер Грузии заявил, что вернувшийся из Украины Саакашвили задержан и доставлен в тюрьму. Саакашвили является гражданином Украины.