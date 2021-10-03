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Залкалиани заявил, что посол Грузии в Киеве даст разъяснения по задержанию Саакашвили

Залкалиани заявил, что посол Грузии в Киеве даст разъяснения по задержанию Саакашвили
Глава МИД Грузии Давид Залкалиани. Архивное фото
Фото: Vadim Ghirda/AP/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Новый посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили в понедельник, 4 октября передаст верительные грамоты МИД Украины и даст все разъяснения по поводу задержания бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в Тбилиси, заявил министр иностранных дел республики Давид Залкалиани.

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"До получения украинского гражданства Саакашвили был гражданином Грузии, где обвиняется по четырем уголовным делам. Напомню, что с прежним руководством Украины у нас была коммуникация по вопросу экстрадиции Саакашвили. Все вопросы, связанные с Саакашвили, будут рассмотрены в правовом порядке", - сказал Залкалиани в воскресенье в эфире телекомпании "Имеди".

Глава МИД считает, что вопрос с Саакашвили будет решен с украинской стороной и каких-либо осложнений в рамках стратегического партнерства между двумя странами не будет.

Ранее 1 октября Саакашвили задержали после прибытия в Грузию и доставили в тюрьму. Грузинские телеканалы показали задержанного бывшего президента Михаила Саакашвили в наручниках, перед арестом он заявил, что боролся до конца. Ранее в соцсетях он сообщил, что вернулся в Грузию, находится в Батуми и призвал всех идти на местные выборы.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Тбилиси разъяснений в связи с задержанием Саакашвили как гражданина Украины. 3 октября на пресс-конференции в воскресенье в Трускавце Львовской области он сообщил, что намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии экс-президента этой страны Михаила Саакашвили на Украину, поскольку у него есть украинское гражданство.

Грузия Украина МИД Украины Георгий Закарашвили Михаил Саакашвили

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