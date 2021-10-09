Байден поздравил Дмитрия Муратова с присуждением Нобелевской премии

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Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поздравил главного редактора "Новой газеты" Дмитрия Муратова и журналистку из Филиппин Марию Рессу с присуждением Нобелевской премии мира 2021 года. Об этом говорится в распространенном Белым домом письменном заявлении.

"Я поздравляю Марию Рессу из Филиппин и Дмитрия Муратова из России за заслуженную честь быть названными в этом году лауреатами Нобелевской премии мира. Как и многие журналисты по всему миру, Ресса и Муратов неустанно и бесстрашно следуют фактам"- заявил он.

Президент США добавил, что награжденные журналисты работали над тем, чтобы пресекать злоупотребление властью и разоблачать коррупцию.

"Ресса, Муратов и подобные им журналисты по всему миру находятся на передовой глобальной битвы за саму идею правды", - добавил Байден.

Ранее, в пятницу, Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира 2021 года филиппинской журналистке-расследователю Марии Ресса и главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову. Они награждены "за усилия по защите свободы слова, которая является непременным условием для демократии и устойчивого мира". С Нобелевской премией мира главного редактора "Новой газеты" поздравили в Кремле и правительстве. Также его поздравили иностранные послы в Москве, председатель Европейского совета Шарль Мишель, генсек НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД ФРГ Хайко Маас. Посол США в России Джон Салливан назвал Муратова своим другом и отметил, что ему присудили премию за то, что он говорит властям правду.