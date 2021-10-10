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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 10 октября

Гибель артиста в Большом театре, отставка канцлера Германии и отзыв аккредитации у Московской антидопинговой лаборатории

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Большой театр подтвердил гибель артиста во время оперы "Садко". Актер мимического ансамбля Евгений Кулеш погиб во время спектакля при смене декораций. Ему было 37 лет.

- Канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке. Он заявил на пресс-конференции, что принял это решение с целью сгладить правительственный кризис, вызванный коррупционным расследованием. Курц предложил на пост главы правительства министра иностранных дел Австрии Александра Шалленберга.

- ВАДА отозвало аккредитацию Московской антидопинговой лаборатории. Московской антидопинговой лаборатории теперь запрещено проводить любые разновидности антидопингового анализа для организаций. Лаборатория может обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде в течение 21 дня с момента получения решения.

- Шесть сирийских военных ранено в результате израильского авиаудара истребителей F-16 по аэродрому Т-4 в провинции Хомс (Сирия). Дежурным силам сирийских ПВО удалось уничтожить 8 израильских ракет при помощи зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" российского производства.

- По БКЛ в столице пустят новые поезда "Москва-2020". В новых составах предусмотрены USB-зарядки, датчики дыма, интерактивные дисплеи для навигации, климатические установки с обеззараживанием воздуха.

- Партия чешского премьера потерпела поражение на выборах в парламент. Чешское Статистическое управление информировало, что центристское движение Андрея Бабиша "Акция недовольных граждан" (АНО) набрало 27,1% голосов, в то время как оппозиционный альянс - 27,8%.

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