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Депутат сообщила, что Саакашвили ослабел в тюрьме на 15-й день голодовки

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили на 15-й день голодовки чувствует себя удовлетворительно, но ему трудно передвигаться, сообщила депутат парламента, одна из активисток оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Анна Цитлидзе, встретившаяся с ним в тюремной камере.

"Он (Саакашвили - ИФ) очень похудел и ему сложно передвигаться. Он поблагодарил всех участников вчерашней акции в Тбилиси за его поддержку. По его словам, для него было очень эмоционально смотреть на эту акцию, на которой было больше людей, чем во время Революции роз в ноябре 2003 года", - сказала Цитлидзе в пятницу журналистам.

Она сообщила, что "главный акцент борьбы Саакашвили переносит на второй тур местных выборов". "Он призвал всех своих сторонников к мобилизации во время второго тура выборов и доведения начатой победы до конца", - сказала Цитлидзе.

По информации грузинских СМИ, в эти минуты на свидании с Саакашвили находится его подруга, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько. После этой встречи к экс-президенту в камеру должны войти его адвокаты.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он объявил голодовку.

14 октября на площади Свободы в Тбилиси состоялась многотысячная акция сторонников ЕНД под лозунгом "Свободу Мише!". Председатель партии ЕНД Никанор Мелия, обращаясь к участникам акции, заявил, что "сейчас главное мобилизовать все силы оппозиции на второй тур местных выборов 30 октября".

Михаил Саакашвили Грузия

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