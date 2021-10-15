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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Саакашвили согласился пройти медицинский осмотр и принимать лекарства

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов на консилиум врачей, проведение тестов на состояние здоровья, принятие лекарств, сообщил журналистам личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, посетивший его вечером в пятницу в Руставской тюрьме.

"В последний раз я виделся с Саакашвили в тюрьме 4-5 дней назад. С тех пор его состояние еще более ухудшилось, но видимо у него очень сильный организм. Саакашвили согласен на проведение консилиума врачей, согласен на тесты, согласен на принятие лекарств", - сказал Кипшидзе.

Медик сообщил, что Саакашвили пьет воду и чай.

"Пока нет необходимости перевода его в связи с продолжающейся голодовкой в больницу, но, к сожалению, этот момент настанет", - сказал врач.

По его словам, во вторник состоится консилиум врачей мультифункциональной группы для изучения состояния здоровья Саакашвили.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

В пятницу в послании из Руставской тюрьмы он призвал своих сторонников к проведению ежедневных акций протеста.

Грузия Михаил Саакашвили

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