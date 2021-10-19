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Заседание совета нацбезопасности Южной Кореи пройдет после сообщений о запущенном КНДР снаряде

В Японии предполагают, что Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Совет нацбезопасности Южной Кореи соберется на экстренное заседание после сообщений о том, что Пхеньян произвел запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря, сообщает "Ренхап".

В миреЮжная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снарядаЮжная Корея сообщила о запуске КНДР неопознанного снарядаЧитать подробнее

Администрация президента Южной Кореи заявила, что проведет заседание Совета национальной безопасности в ответ на запуск снаряда Северной Кореей ранее в тот же день.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) сообщил, что во вторник Северная Корея выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря.

Подробности пока не сообщаются.

Тем временем японский телеканал NHK со ссылкой на Минобороны страны сообщил, что, вероятно, речь идет о запуске баллистической ракеты. Нынешний запуск последовал за серией испытаний оружия Пхеньяном, включая запуск гиперзвуковой ракеты в прошлом месяце.

КНДР Южная Корея Японское море

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